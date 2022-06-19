إسناد العقارية تطلق مشروعها الجديد ديفا 3 بمواصفات عالمية

وطن: كشفت شركة إسناد العقارية عن أحدث مشاريعها السكنية «ديفا3»، المشروع الفاخر الذي يوفر نموذجاً جديداً للحياة السكنية العصرية بخصائص مميزة تتجسد في الموقع الممميز والتصميم الهندسي القوي إلى جانب مشاريعها السابقة ديفا 1 وديفا 2

يتمتع مشروع ديفا 3 بعدة ميزات منها موقع مميز في منطقة المصايف المميزة ويتضمن خيارات عدة من الشقق العصرية بتاصميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات متنوعة مع إطلالة جبلية على أكثر من جهة، بالإضافة لمجموعة من المرافق التي توفر أعلى مستويات الراحة ليستمتع بها جميع سكانها، ويوفر المشروع مرافق ووسائل راحة عالمية المستوى، منها مداخل وحدائق خاصة بالإضافة للترسات.

قالت المهندسة رغد ملحم المدير العام لشركة إسناد العقارية "يسرّنا الإعلان عن إطلاق مشروع ديفا 3 الذي يمثل أحدث مشاريع شركة إسناد العقارية في قطاع العقارات الفاخرة، الذي يأتي استجابة للتطور المتسارع الذي يشهده سوق العقارات في فلسطين، والمترافق مع تنامي الطلب على المشاريع التي تقدّم لقطانيها أرقى مفاهيم المعيشة الفاخرة بأسعارٍ منافسة، ويجسّد مشروع ديفا 3 مزيجاً مثالياً بين الموقع الرائع والقيمة الفريدة التي تقدمها إسناد في مشاريعها مثل ديفا 1 وديفا 2 التي نحرص على أن تتم عملية البناء بها بوتيرة سريعة ضمن معايير بناء عالية"

وأكدت ملحم على مساهمة إسناد العقارية ببناء جيل جديد من الحياة العقارية في فلسطين من خلال المشاريع التي نعمل عليها ومنها مشروع ديفا 1 السكني في منطقة سطح مرحبا في مدينة البيرة والذي بدأت أعمال الحفر به مؤخراً، ومشروع ديفا 2 في عين مصباح، والذي يعتبر من أقوى المشاريع التي توفر فرص استثمارية مضمونة للمحال التجارية والاستديوهات، لما يتمتع به من مواصفات قوية، ولتربعه على موقع استراتيجي.

يذكر أن شركة إسناد ستكون اسماً رديفاً للمشاريع الأيقونة، تأسست في بداية العام الحالي 2022 في رام الله ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله في مجمع بعلبك التجاري في حي الماصيون.