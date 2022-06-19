حماس تدين اطلاق النار على منزل الدكتور ناصر الشاعر

وطن: قال جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية في حركة حماس، بان "إطلاق النار على منزل الأكاديمي ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر جريمة مدانة، وتصرف مرفوض وطنيا وأخلاقيا وقانونيا، وهو تعبير عن روح إقصائية ظلامية ترفض الآخر، ولا تعترف بحقه في الاختلاف".

وجاء في بيان اصدره البرغوثي ووصلت وطن نسخة عنه إن "استهداف الدكتور ناصر الدين الشاعر المعروف بتسامحه الكبير؛ دليل على حجم القمع والإقصاء والتفرد الذي تعيشه قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، والتي سبق لها وأن فصلت كل من اختلف معها حتى من أبناء فتح نفسها، وهو ما يجعل كل المعارضين السياسيين في خطر بالغ".

واضاف إننا "نرى في مظاهر الفلتان الأخيرة في الضفة، والتي تصاعدت خلالها نبرة التهديد والوعيد ناقوس خطر، يفرض على الجميع المسارعة لاستنكار هذه المظاهر وإدانتها ورفضها، والوقوف في وجهها، وعزل مرتكبيها شعبيا ووطنيا، فمعركتنا مع الاحتلال وحده، ورصاصنا لا يجب أن يوجه لسوى جنوده ومستوطنيه، وطاقتنا لا ينبغي أن تكون إلا في ميدان الدفاع عن القدس والأقصى".