استشهاد العامل نبيل غانم قرب قلقيلية

وطن: أعلنت وزارة الصحة انها تبلغت باستشهاد العامل نبيل أحمد سليم غانم (53 عاما) من سكان قرية صرة غرب نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.

واقادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثمان الشهيد غانم.

وكانت مصادر عبرية ذكرت ان جنود الاحتلال اطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب الجدار الفاصل في قلقيلية ما أدى لاستشهاده.

وكانت قوات الاحتلال نفذت منذ ساعات الصباح الباكر حملة ملاحقة للعمال في اكثر من منطقة بالضفة الغربية اثناء محاولاتهم الوصول الى أماكن عملهم داخل أراضي 48 واعتقلت عددا من العمال واصابت عددا اخر.

واصيب عامل برصاص الاحتلال في قدمه كما واصيب اخر بكسور قرب حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل، خلال ملاحقة واعتداءات جنود الاحتلال على العمال المتجهين الى اماكن عملهم بالداخل صباح اليوم.