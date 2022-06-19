فارس الصرفندي يكتب لوطن .. زمن الخطابات الثورية والفعل الانهزامي

في هذه السلسلة التي اكتبها لوكالة وطن احاول ان ابحث في مفاهيم الذات الوطنية التي غابت نتيجة غياب الافق السياسي عن المشهد الفلسطيني وشعور الفلسطيني بانه يتحرك في حلقة مفرغة تدور به ويدور بها دون ان يصل الى النهاية التي كان يرجوها ويبحث عنها.

ومن بين العناوين هو عنوان الخطابات الثورية والفعل الانهزامي لدى الفصائل الفلسطينية التي اوهمت الفلسطينيين بالقدرة على تغيير الواقع لكنها عند الامتحان رسبت وكانت نتيجتها ادنى من صفر، وللاسف هذا ينطبق حتى على الفصائل التي رفعت شعار المقاومة دون ان تفكر بان هذا الشعار يحتاج الى تخطيط وتفكير وقبل ذلك تهيئة القاعدة لان تكون حاضنة للفعل المقاوم.

وطبعا فان غياب الحاضنة يعني سقوط الفعل المقاوم وعدم قدرته على اكمال المسير، فمهما تكن امكانيات اي تنظيم اًو فصيل مقاوم فان غياب الحاضنة الشعبية يعني ارجلا في الهواء او راسا بدون جسد، وحتى نكون عمليين في الطرح فإن الصراخ بالقدرة على مواجهة المحتل دون ان تقدم نموذجا حقيقيا لحالة من التكامل ما بينك وبين قاعدتك فهذا يتحول الى خطاب ثوري فارغ المضمون.

والتكامل يعني اقتناع القاعدة التي تملكها بفعلك وتحولها الى حاضنة لك واستعدادها على ان تتحول في لحظة من اللحظات الى درع واقي، لكن حتى اللحظة لا احد من الفصائل الفلسطينية استطاع ان يقنع الحاضنة الشعبية بان تكون درعا واقيا له والسبب شعور هذه الحاضنة اما بالخذلان نتيجة التناقض لدى هذه الفصائل مابين الفكرة والممارسة الفعلية او نتيجة شعور الحاضنة بان الصوت لدى بعض هذه الفصائل يتجاوز امكانياتها.

فلا يجوز ان تدعي القدرة على المقاومة والصمود وانت لم تدرس استعداد الحاضنة لحجم التضحيات وما تملكه من مقومات الصمود ، وكثيرا ما نكتشف بان صوت الفصائل وفعلها لا يتناسب وحجم قدرات الحاضنة الشعبية ، وهنا تخذل الحاضنة الفعل المقاوم بشكل او باخر فمن يتحمل المسؤولية ؟بالطبع هو الفصيل الذي رفع سقفه اعلى بكثير من سقف قاعدته، لكن ايضا هناك بعض الفصائل الوطنية التي كانت قاعدتها تملك من الثورية والاستعداد للتضحية ما لم يملكه قادتها لكن هذه القاعدة اصيبت باليأس حين شاهدت من القيادة فعلا انهزاميا بعد خطابات ثورية رنانة تطرب الاذان وترفع من منسوب الصمود ، الخلاصة ان غياب الفهم الحقيقي من قبل الفصائل الفلسطينية لاحتياج قاعدتها وعدم قدرتها على الموازنة ما بين الخطاب والفعل يذهب بالكثيرين الى الشعور بالضياع وهو النتيجة الطبيعية التي كان يجب ان يفهمها اصحاب القرار السياسي المتناقضين دوما بين القول والفعل .