الكشف عن فشل امني كبير .. شاب يتسلل الى مقر قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة "بيت أيل"

وطن: كشفت وسائل الاعلام العبرية عن فشل أمني خطير في منظومة جيش الاحتلال، بعد ام نجح شابا من التسلل الى مستوطنة بيت ايل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن شابا تسلل إلى مقر قيادة فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال داخل مستوطنة بيت إيل ظهر أمس وتوقف هناك لفترة، مضيفة أن التحقيق في الحادثة يظهر أن الشاب تسلق السياج الامني، ودخل أيضا إلى مقر قيادة فرقة حرس الحدود في جيش الاحتلال، وبعدها بحوالي نصف ساعة، لاحظ وجوده في القاعدة جندي من قوات حرس الحدود واعتقله.

وبينت أن المعتقل كان أعزلا وتم نقله إلى التحقيق، مبينة أنه تم الإعلان عن فتح إجراءات "تسلل مشتبه به" في قاعدة بيت ايل وفتح فحص أمني في القاعدة بشكل عام .