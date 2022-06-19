الاحتلال يلاحق العمال في جنين وطولكرم ويعتقل ويصيب عددا منهم

وطن: أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، صباح اليوم الأحد، خلال ملاحقتهم من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب حاجز الطيبة العسكري، جنوب غرب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال لاحقت العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي 1948، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي قرية برطعة بمحافظة جنين، لاحقت قوات الاحتلال صباح اليوم العمال اثناء محاولتهم الوصول الى اماكن عملهم بالداخل واعتدت على بعضهم واعتقلت نحو عشرة منهم.