الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 مواطنًا، من أنحاء متفرقة بالضفة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في دورا ومخيم العروب قضاء الخليل، ومخيم عايدة والدوحة في بيت لحم، وقرية برطعة غرب جنين.

وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الحملة :

عمر عزية من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

مهدي بداونة من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

شادي بداونة من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

حمزة ملش من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

أحمد إبراهيم الهريمي من منطقة أبو انجيم شرق بيت لحم.

محمد فتحي شحادة من مخيم العروب بالخليل.

خضر ماضي جوابرة من مخيم العروب بالخليل.

راني محمد هديب من مخيم العروب بالخليل.

آدم غراب من القدس المحتلة.