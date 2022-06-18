مستوطن يدهس شابتين بعد رفعهما العلم الفلسطيني في مظاهرة مناهضة للاحتلال بالداخل المحتل

وطن: تعرضت شابتان من بلدة دير الأسد في الداخل المحتل للدهس مساء اليوم، السبت، خلال مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للاحتلال في "تل أبيب".

ووفقا لمصادر محلية، فإن مستوطنا من اليمين الاسرائيلي المتطرف، أقدم على دهس الشابتين اللتين كانتا ترفعان العلم الفلسطيني وسط المظاهرة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة.

وقدم اسعاف الاحتلال العلاجات الأولية للمصابتين، حيث وصفت حالتهما بالطفيفة، قبل نقلهما إلى مستشفى "إيخيلوف" الاسرائيلي لاستكمال العلاج.

المصدر: موقع عرب 48