دعواتٌ لإسناد الأسير أحمد مناصرة وتغطية جلسة محاكمته غدًا

وطن: دعت الحملة العالمية “الحرية لأحمد مناصرة” للتضامن معه وإسناده وتغطية جلسة محاكمته التي ستُعقد غدًا الأحد، في محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال في الرملة.

وقامت الحملة بدعوة كافة وسائل الإعلام المحلية والدولة لتغطية هذه الجلسة التي ستكون أمام اللجنة الخاصة لبحث تصنيف ملفه حسب قانون "مكافحة الإرهاب"، في محكمة الصلح، عند الساعة التاسعة والنصف من يوم غد.

وأكدت الحملة على أن التواجد أمام المحكمة غدًا، من شأنه إيصال صوت الأسير مناصرة الذي يعاني وحده في مستشفى "سجن الرملة" من وضع صحي ونفسي صعب، وإهمال طبي متعمّد.

آخر زيارة لأحمد ..

كان المحامي خالد زبارقة قد أكد خلال زيارته الأسير مناصرة في الـ16 من شهر حزيران الجاري، وجود آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى.

في هذا اللقاء لم يتواصل أحمد بصرياً أو كلامياً مع المحامي زبارقة، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون الاحتلال.

على ضوء ذلك، قام طاقم الدفاع بتقديم طلب مستعجل لسلطة السجون "الاسرائيلية" للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل على وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

وحمّل طاقم الدفاع سلطات الاحتلال مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام؛ كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها مناصرة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.