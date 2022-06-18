لأول مرة منذ نهاية 2020.. بيتكوين دون 20 ألف دولار

وطن: لأول مرة منذ أواخر 2020، انخفض سعر عملة البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار، السبت، في إشارة جديدة إلى تزايد عمليات بيع العملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9 بالمئة إلى أقل من 19 ألف دولار، حسبما أفاد موقع كوين ديسك الإخباري المعني بالعملات الرقمية.

يشار إلى أن آخر مرة كانت فيها عملة البيتكوين عند هذا المستوى في نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار.

وفقدت بيتكوين الآن أكثر من 70 بالمئة من قيمتها منذ وصولها إلى تلك الذروة.

وتعرضت إيثريوم، وهي عملة مشفرة أخرى متبعة على نطاق واسع والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة، إلى تراجع مماثل السبت.

ويعد هذا أحدث مؤشر على الاضطراب في صناعة العملات المشفرة، وسط اضطراب أوسع نطاقا في الأسواق المالية.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية لأن المصارف المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع.

وأدت سلسلة من الانهيارات المشفرة إلى محو عشرات المليارات من الدولارات من أصول المستثمرين وأثارت دعوات عاجلة لتنظيم الصناعة الحرة.

وذكرت منصة سلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة هذا الشهر أنها أوقفت مؤقتًا جميع عمليات السحب والتحويلات، مع عدم وجود ما يشير إلى متى ستمنح عملاءها البالغ عددهم 1.7 مليون حق الوصول إلى أموالهم.

والشهر الماضي، انهارت ستيبل كوين تيرا، ما أدى إلى محو عشرات المليارات من الدولارات في غضون ساعات.