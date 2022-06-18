"أوقاف غزة": لقاحات الحجاج لم تصل بعد من الضفة

وطن: قالت وزارة الأوقاف في غزة إنه لم يتم حتى اللحظة وصول لقاحات التطعيم الخاصة بحجاج قطاع غزة من وزارة الصحة في الضفة الغربية.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف مساء السبت، أن تأخير وصول اللقاحات يأتي نظرًا لإغلاق معبر بيت حانون بسبب العطلة الأسبوعية.

وأشارت إلى أنه في حال وصول اللقاحات من الضفة سيتم الإعلان للحجاج عن مواعيد وأماكن الحصول على التطعيم.

ويبلغ عدد حجاج فلسطين الذين سيتوجهون للديار الحجازية لأداء فريضة الحج بلغ 2900 حاجًا موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة.