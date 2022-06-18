فصائل العمل الوطني في جنين تدعو لأوسع مشاركة بفعاليات اسناد الاسرى

وطن: دعت فصائل العمل الوطني في جنين، إلى مساندة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها اليوم السبت، في مقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، أن الرد الأمثل على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض.

في السياق، شاركت الفصائل الوطنية في جنين في وقفة، بدعوة من أهالي الاسرى والفصائل الوطنية ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، للمطالبة بالإفراج عن الاسرى الذين اعيد اعتقالهم.

ودعا منسق الفصائل الوطنية، عضو مجلس ادارة نادي الأسير، راغب ابو دياك، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى، لتبقى قضيتم بالمقدمة حتى إطلاق سراحهم.