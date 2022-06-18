مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح يؤكدون على صائبية قرار عودة الطلبة المفصولين من الجامعة

وطن: اصدر اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح بيانا اكدوا فيه على ان قرار عودة الطلاب المفصلين اثر الاحداث الاخيرة التي شهدتها الجامعة قرار صائب لكنه غير كاف ما يتطلب اخذ قرارات جدية وحاسمة لكل من شارك في الاعتداء على الطلبة يوم الثلاثاء الماضي في الجامعة.

واوضح البيان ان الكتل الطلابية تترقب قرارات لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة، "الذي نثق بمهنيته وحياده التام لوضع الامور في السياق الصحيح ومحاسبة المعتدين على الطلبة".

وقالت الكتل الطلابية " ان التعددية والحرية وتوفير اجواء امنه ومستقرة هي حق مقدس سنعمل على الدفاع عنها دون تراجع او تردد"، مؤكدين عودة الدوام الجامعي ابتداءً من يوم غد بضمانات ادارة الجامعة باجراءات سليمة تكفل امن الطلبة وسلامتهم عند بوابات الجامعة وداخلها، مع التمسك بحق النضال النقابي في تحقيق كافة المطالب النقابية، في مقدمتها ضمان حياة جامعية آمنه، ومحاسبة المعتدين على الطلبة.

كما دعا البيان كافة الطلاب خاصة الذين شاركوا في الاحتجاج وتعرضوا للاعتداء المؤسف الالتزام بالدوام، مؤكدين على ان الحركة الطلابية كافلة لحقهم.

وفيما يلي نص البيان