حماس تثمن مواقف جنوب افريقيا وبرلمان كتالونيا الرّافضة لجرائم الاحتلال

رام الله- وطن: ثمنت حركة حماس، اليوم السبت، بدعوة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا منذ 73 عامًا، ووضع حدّ لها.

كما رحبت حركة حماس في بيان لها، بمصادقة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، على قرار يقضي بارتكاب الاحتلال جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس: "تلك المواقف والقرارات تعدّ انتصاراً لقضية شعبنا العادلة، وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية والإجرام، والاستهتار بالقانون والمواثيق الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، تثبيتاً للعدالة ولحقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير".

المصدر: صحيفة القدس