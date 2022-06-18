تراجع الحالة الصحية للصياد المصاب برصاص الاحتلال محمد بكر

وطن: قال مُنسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، اليوم السبت، إن تدهوراً خطيراً طرأ على صحة الصياد محمد فخري بكر، والذي أصيب أول أمس جراء دهسه من قبل زورق حربي تابع للاحتـلال في عرض بحر غزة".

وأضاف بكر، أن نزيف حاد للصياد المصاب في منطقة الحوض، وما زال يتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بغزة.

وأصيب صباح اليوم، ثلاثة صيادين، فيما تدمر محرك قارب مركب بعد إطلاق بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" النار صوب مراكب الصيادين غربي غزة.

وأفادت لجان الصيادين بغزة، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين غربي مدينة غزة على بُعد أقل من 2 ميل، مما أدرى لإصابة ثلاثة صيادين وتدمير محرك قارب مركب.

وتستهدف بحرية الاحتلال زوارق ومراكب الصيادين بشكل يومي لدفع الصيادين لمغادرة البحر ومحاربتهم في قوت يومهم.

وأوضحت اللجان، أن الصيادين المصابين هم:

1.. محمد فخري بكر

2.. ناصر على بكر

3.. محمد جابر حسام بكر