مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال تهاجم رعاة الأغنام في منطقة عرب المليحات/المعرجات

وطن: قام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال بمهاجمة رعاة الأغنام في منطقة عرب المليحات/المعرجات، الواقعة شمال غرب أريحا، وقد قام المستوطنين بالاعتداء بالضرب إلى المسن محمد سليمان مليحات (65)عاما.

وافاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحان لوكالة وطن بأنه قد حدثت اشتباكات بين السكان والمستوطنين اصيب فيها العديد من المواطنين الذين تم نقلهم إلى مستشفى اريحا الحكومي لتلقي العلاج.

بالاضافة الى ذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال مجموعة من المواطنين عرف منهم احمد محمود كعابنة، محمود سليمان كعابنة، سليمان عواد مليحات، جبريل سليمان مليحات

علما بأن منطقة عرب المليحات تقع اخر طريق المعرجات وقد شهدت صدامات مع المستوطنين أكثر من مرة .