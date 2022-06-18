إقامة قداس الأربعين للشهيدة شيرين ابو عاقلة

وطن: أقيم اليوم السبت، القداس الأربعين لمراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة، في كنيسة اللقاء بمدينة القدس.

وسيقام غداً الأحد بالقصر الثقافي في مدينة رام الله مهرجان تأبيني، بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة برصاص جنود الاحتلال.

ونشرت شبكة الجزيرة تقريراً افادت فيه ان الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة كانت من عيار 5.56 ملم من بندقية'إم4 ، غالبا ما تستخدمها قوات الاحتلال، وذكرت أن الرصاصة صممت وصنعت في الولايات المتحدة.

المصدر: صحيفة القدس