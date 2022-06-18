"القسام" تعيد بناء مرصد تعرض لقصف الاحتلال صباحا

غزة- وطن: أعادت "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، ترميم مرصد كان تعرض للقصف صباحًا شمال بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة .

وبحسب شهود عيان، فإن المرصد تم ترميمه بعد ساعات قليلة من استهدافه.

وأثار المرصد منذ إنشائه منذ أكثر من عامين غضب المستوطنين في مستوطنة نتيف هعستراه، حيث أنه لا يبعد عن حدودها سوى بضع مئات الأمتار ويمكن مشاهدة ما يجري داخلها بكل وضوح من قبل عناصر القسام الذين يتواجدون داخله باستمرار.

وبعد قصفه أثيرت عاصفة في أوساط المستوطنين حول عدم تدميره بشكل كامل، وتركه واقفًا ما منح القسام فرصة بنائه سريعًا.



المصدر: صحيفة القدس