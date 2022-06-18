مجلس عمداء جامعة النجاح يقرر إلغاء قرار فصل الطلبة العشرة واستبداله بإنذار لكل منهم



وطن: قرر مجلس عمداء جامعة النجاح في اجتماعه الطارئ اليوم السبت، إلغاء قرار الفصل الذي اتخذ بحق الطلبة العشرة الذين تم فصلهم، واستبداله بإنذار لكل منهم، أخذاً بروح القانون.

وأكد المجلس في بيانه، على حرية التعبير، والتعددية البناءة التي تكفلها أنظمة الجامعة وتعليماتها المعمول بها منذ تأسيسها، وضمان حياة جامعية آمنة.

كما قرر عودة التعليم الوجاهي بدءًا من يوم الأحد، الموافق 19/06/2022 كالمعتاد.

ونوه مجلس العمداء إلى أن لجنة تقصّي الحقائق المنبثقة من مجلس أمناء الجامعة ما زالت ملتئمة للخروج بتوصيات حول الأحداث الأخيرة المؤسفة، ومعالجتها.

يشار إلى أن إدارة الجامعة اتخذت الأحد الماضي قرارا بفصل 5 طلبة من الكتلة الإسلامية و5 طلبة من حركة الشبيبة، و5 موظفين من أمن الجامعة على خلفية الأحداث الأخيرة بين الطلبة وأمن الجامعة.