"بيت مال القدس" يفوز بالجائزة الخاصة للمعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون الإسلامي

وطن: منح المعرض السابع عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المُقام في العاصمة السنغالية دكار إلى غاية التاسع عشر من الشهر الجاري وكالة بيت مال القدس الشريف الجائزة الخاصة للدورة تقديرا لمشاركتها المتميزة برواق خاص عن منصة التسويق الإلكتروني (دلالة) للتجارة الاجتماعية والتضامنية للمنتجات ذات المنشأ الفلسطيني لجمعيات وتُجار من القدس.

وأحدثت الوكالة منصة (دلالة) لتضعها رهن إشارة الهيئات والمؤسسات والجمعيات الحرفية في القدس لتسويق منتجاتها وطنيا ودوليا في إطار تضامني، ومساعدتهم على الترويج للسلع والمنتجات الفلسطينية في القدس وتقريب أعمال الصناع والصانعات في المدينة وتمنحهم الفرصة للتعريف بمنتجاتهم وعرضها.

وسجل جناح الوكالة، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقرها الرباط بالمملكة المغربية إقبالا كبيرا للزوار الذين جاؤوا للحصول على مزيد من المعلومات حول مهام الوكالة وأنشطتها وخدماتها الهامة التي تقدمها لصالح السكان المقدسيين.

وعرضت الوكالة في الرواق، الذي أقامته بالمعرض، بدعم خاص من المركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، برامجها ومنجزاتها، وقدمت لزوارها صورة عن المشاريع التي تنجزها في القدس في إطار مهامها لحماية المدينة المقدسة والحفاظ على تراثها الديني وحضارتها ودعم سكانها.

وتتعلق هذه المشاريع التي تنفذها الوكالة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والثقافة والرياضة وتمكين المرأة والشباب والطفولة، بالإضافة إلى برنامج المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة.