صور | الآلاف في غزة يحيون الذكرى الـ20 لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

وطن: احتفل أبناء شعبنا في قطاع غزة في الذكرى الـ20 لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت، في مسيرة شارك فيها الآلاف من المواطنين وممثلو الفصائل، ورفعوا خلالها رايات المبادرة الوطنية وعلم فلسطين.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لـوطن، إن حركة المبادرة تحتفل مع أبناء شعبنا بالذكرى الـ20 لانطلاقتها بسلسلة من النشاطات التي انطلقت اليوم في قطاع غزة، وستمتد إلى كافة أرجاء الوطن.

وأضاف البرغوثي: نعاهد شعبنا على مواصلة الكفاح والمقاومة الى جانب كل القوى الفلسطينية من اجل تحقيق الحرية الكاملة، وإسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين، وأن نواصل نضالنا من أجل الحقوق الاجتماعية وحقوق المرأة، ومكافحة الظلم والفقر، وأن نقف إلى جانب المظلومين والمقهورين والفقراء، وتحقيق العيش الكريم.

وتابع البرغوثي: نناضل من أجل الديمقراطية وحق شعبنا في إجراء الانتخابات الديمقراطية للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، ومن أجل إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية لتشكيل قيادة وطنية موحدة تتجاوز الانقسام وتحقق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الوطنية وتتبنى برنامجا وطنيا مقاوما ومكافحا.

وأكد البرغوثي أن "الأحداث أثبتت أن مهمتنا الرئيسية تغيير ميزان القوى عبر النضال والكفاح ومقاومة الاحتلال والاضطهاد".

وفي هذه المناسبة، وجه البرغوثي التحية لذكرى شهداء فلسطين وللأسرى والجرحى البواسل.