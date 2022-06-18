طائرات الاحتلال تقصف موقعًا ونقاط رصد للمقاومة بغزة

وطن قصفت طائرات الاحتلال الحربية صباح اليوم السبت، عدة موقع ونقاط رصد تابعة للمقاومة في قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال بأكثر من 8 صواريخ موقع "صلاح الدين" التابع للمقاومة وسط القطاع.

وقصفت نقطة للضبط الميداني شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ثم عاودت قصفها ثانية بعد أقل من نصف ساعة ما تسبب بتدميرها.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأعلن اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.

يتبع..