سلطات الاحتلال .. "هجوم إيراني محتمل بأي وقت في إسطنبول"

وطن: رفعت سلطات الاحتلال حالة تأهبها وتحذيراتها من وقوع هجوم إيراني ضد مواطنيها في إسطنبول خلال الساعات القادمة؛ وذلك عقب مشاورات أمنية شارك بها رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع ومسؤولين من "شعبة مكافحة الإرهاب" في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي أعقاب ذلك، طالبت سلطات الاحتلال المستوطنين الذين يقدر عددهم بنحو ألفي سائح في تركيا بتوخي الحذر الشديد ومغادرة إسطنبول والتزام الغرف في الفنادق وعدم القبول بعروض على مستوى السياحة والتجارة، كما الحث على عدم السفر إلى تركيا.

ونسبت مصادر صحافية عبرية "التهديدات بالهجوم الإيراني في إسطنبول لرئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، حسين طائب، وذلك للتغطية على فشله بعدما تعالت الأصوات المطالبة بإقالته من منصبه"؛ حسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

ونقل "واينت" عن مصدر أمني قوله إن "التعليمات لتنفيذ هجوم خرجت حيز التنفيذ، وهناك خلايا إيرانية وأخرى من المرتزقة التركية تبحث عن إسرائيليين بكل ثمن".

واعتبر أنه "لا يمكن إحباط كل هجوم، وعليه نطالب الإسرائيليين بالعودة وتوخي الحذر الشديد".