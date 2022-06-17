اطلاق نار على قوات الاحتلال في الخليل وحاجز الجلمة

وطن: قالت وسائل الاعلام العبرية ان قوات الاحتلال في مدينة الخليل تعرضت لاطلاق نار، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع اصابات.

وقال الاعلام العبري"ان قوات جيش الاحتلال تعرضت لاطلاق نار كثيف في مستوطنة "كريات أربعة" قرب الخليل.

كما استهدف إطلاق نار قوات الاحتلال خلال اقتحامها لضاحية الرامة بمدينة الخليل مساء اليوم الجمعة.

كما تعرض حاجز الجلمة قرب جنين لعملية اطلاق نار واطلاق قنابل محلية الصنع.

وقالت مصادر محلية ان مقاومين استهدفوا حاجز "الجلمة" شمال جنين بعبوات محلية الصنع.