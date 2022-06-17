80 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

وطن: اصيب اليوم الجمعة نحو 80 شخصا خلال مواجهات مع الاحتلال في محافظة نابلس.

وافاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ان طواقم الهلال تعامت مع نحو 80 اصابة في مواجهات ببورين وبيت دجن وبيتا.

وفي بورين اصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و22 شخصا بينهم مواطنون ومتضامنون اجانب بالغاز المسيل للدموع، و3 جراء حوادث سقوط واعتداء.

وفي بيت دجن تعاملت طواقم الهلال مع 7 حالات اختناق بالغاز.

وفي جبل صبيح ببيتا تعاملت طواقم الهلال مع 4 اصابات بالمطاط و32 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع وحالة وقوع