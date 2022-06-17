صلاح الدين موسى يكتب لوطن.. ابنائنا شهداء فهل حان وقت العمل

الم يحن الوقت لنقف وقفة حساب مع النفس بعد هذا العدد الكبير من الشهداء الذي ارتقوا في جنين والضفة منذ بداية العام ، الم يحن الوقت لنوقف هذا الوجع او نقلل منه او تساهم الجهات الرسمية في الضفة والمقاومة في غزة بجزء من هذه الاثمان. قد يبدو هذا القول جريء ويخرج عن الاصوات التي تكرر عبارات الوعيد بالانتقام او تكرار المكرر.

الاحتلال يدخل بين الفينة والاخرى الى جنين ليقتل اطفالنا تحت ذرائع ومبررات تعكس اجرامه ورغبته الجامحة بكسرنا، في الغالب لا يدفع المحتل أي ثمن ونجد ان اطفالنا هم الذين يدفعون الثمن. لنمجد الشهداء ونعود الى اعمالنا وكأن شئيا لم يحدث ونترك اسر الشهداء والاسرى والجرحى يكابدون الالم والوجع اما وحيدين او يشاركونهم القلة من ابناء شعبنا الوجع، وما شهداء الاسر في الثلاجات او مقابر الارقام الا خير مثال على ذلك.

قد يقول البعض ما الجديد فيما تكتب، نريد حلول او سبل او ادوات لمواجهة هذه الكارثة الوطنية التي ما زالت تاكل قلوبنا يوميا، بصدق يجب ان يتم اعادة النظر في كل ما يجري ويحصل ويجب ان يكون هناك توجه رسمي وتنظيمي وشعبي وجماهيري لمواجهة ظاهرة اغتيال ابنائنا بهذه الطريقة والتى نراها قد تندرج على مستويات عديدة:

1. د. اشتيه في بداية تكليفه رئيسا للوزراء طلب من مدراء الاجهزة الامنية تقديم تصور مكتوب له حول كيفية منع الجيش الاسرائيلي من الدخول الى مناطق المصنفة (أ)، للاسف هذا الطلب لم يجد له أي ترجمه عملية ، اعتقد انه ان الاوان ان تبادر الاجهزة الامنية والحكومة والسلطة بوضع تصور لوضع الحواجز على كافة مداخل مدينة جنين وفحص المركبات كي تمنع دخول القوات الخاصة الاسرائيلية الى قلب المدن، قد يستخف البعض بهذا القرار وهذه الخطوة، الا انني اقول انه مجرد ان تتواجد الاجهزة الامنية الفلسطينية على مداخل المدن وتفتش السيارات الخاصة فانها ستحد من قدرة جيش الاحتلال من ممارسة القتل بحرية، قد لا تنجح في الحد من العمليات بشكل واسع الا انها قد تحد من اثارها او على الاقل تعطي فرصة لاطفالنا من اخذ الحيطة والحذر من عمليات القتل والاغتيال. عندها ستشعر الناس ان الاجهزة الامنية ميدانيا معهم وتحمل ذات الهموم وذات المخاطر ولنا فيما حصل في الخليل قبل ايام من قبل احد عناصر الامن الفلسطيني مثالا.

2. ان الاحتلال وعندما يدخل لهدم منزل فانه يكون لديه النية لقتل واصابة اكبر عدد من الشبان كما حصل في يعبد الصمود قبل اسابيع، وحسنا فعل والد الشهيد رعد، ابو رعد عندما دعى الشباب لاخذ الحيطة من المحتل عندما كان قد توجه المحتل لهدم منزله في دير غزالة ومخيم جنين قبل ايام .

3. ان يتم اعادة الاحساس الجمعي الرسمي والاهلي بكل شهيد يسقط، فيتم الغاء المؤتمرات والاجتماعات العامة والتي تحدث وكأن شيئا لم يحصل في جنين او نابلس او الخليل او سلفيت او غيرها، يجب ان نعيد الاحساس الجمعي بوحدة الحال والمصير، وان نتوقف عن اعلان الاضراب التجاري في المدينة التي سقط فيها الشهداء اما القرى المحيطة والمدن الاخرى وكأن شيئا لم يحدث.

4. لماذا لا يتم احضار جزء من اسر الشهداء والاسرى وشهداء الثلاجات وما يعرف بالارقام ليقابلوا الرئيس بايدن في زيارته القادمة، لماذا لا نحمل اسرهم الى كل بقعة في العالم ليشرحوا للعالم هول ما عانوا ويعانون بدل مصاريف السفارات التي في الغالب لا تغني ولا تسمن من جوع. لماذا لا يحضر في كل اجتماع مع مسؤول اجنبي او عربي مهما كان درجته ومسماه عدد من اسر الشهداء، لماذا لا يحضر في كل جلسة من جلسات الحكومة ممثل عن اسر الشهداء والاسرى والجرحى وممن هدمت منازلهم ليضعوا الحكومة بقصة معاناتهم واحتياجاتهم الانسانية لعل ذلك يترك اثرا او يحيي فينا املا؟ لماذا لا نبني ثقافة الحياة لهم ولاسرهم حتى نعطي املا بان اسر الشهداء والاسرى والجرحى ليسوا وحدهم. وحسنا فعل وزير التربية والتعليم بتاجيل امتحان اخت الشهيد طالبة التوجيهي تالا صلاح ليوم اخر.

5. حان الوقت ان تنقل الحكومة وقيادات السلطة عملها لمدة اسبوع للعمل من مدينة جنين، نعم كل الحكومة وقادة الاجهزة الامنية وقيادات الاحزاب ومكاتب منظمة التحرير وامين سرها وقيادة فتح حتى يدركون حجم المأساة والوجع الذي يعاني منه الناس، وما ينطبق على جنين ينسحب على مسافر يطا والخليل ونابلس، غادروا رام الله وعيشوا مع الناس لمدة 6 شهور، سترون ما لم يخطر ببال احد منكم، عندها ستدركون كم انتم منفصلون عن الواقع او مغيبين عنه.

6. حان الوقت للمقاومة ان تعيد استدراج المفهوم وتخطر الاحتلال ان القتل سيؤدي الى معادلات جديدة، وحان الوقت لحماس ان تصدر بيانا واضحا يسحب البساط من تحت ارجل من يتهما انها تريد ان تسيطر على الضفة مع ان هذه الفزاعة تشكل محل سخرية لاننا جميعا ندرك ان المحتل هو الذي يعيث في الارض الفساد.

7. المطلوب من الرئيس شخصيا ان يصدر تعليماته للاجهزة الامنية بوقف أي اعتقالات او مطاردة لاي من عناصر حماس او الجهاد او أي جهة اخرى واعلام اسرائيل ان لا جهود تبذل مهما كان نوعها ان لم يتم وقف القتل والاعتقال وهدم المنازل، فتخرج الرئاسة من مساحة الادانات التي لم تعد تجدي الى مرحلة الفعل المحدود.

8. على حركة حماس ان لا تقوم باي اعتقالات او ملاحقات مهما كانت لاي من الشخصيات العامة في قطاع غزة وان لا تقمع الناس هناك، كي لا تنحرف البوصلة عن جرائم الاحتلال باتجاه داخلى لان المتربصين كثر، واغلب ضعفاء النفوس من هنا وهناك يستسهلون الهجوم وقمع بعضهم البعض دون مواجهة المحتل. ولا نكتب هذا الامر من باب التوازن بل من باب الحرص على دم الشهداء الذين يرتقون يوميا في حارات مخيم جنين ومدينتها وقراها وفي الضفة والقدس.

9. على كل ولي امر او مسؤول ان يقول لابنائه الحقيقة المرة بان اسرائيل هدفها قتل اكبر عدد من ابنائنا وان الفخر ليس بان يسقط المرء شهيدا بل بان يبقى على الحياة ندا كريما وان كان ولا بد للشهادة فان ثمنها يجب ان يكون بقدر محبة كل اسرة لابنائها، وانه حان الوقت لنقول كفى اغتيالا لابنائنا وحان وقت العمل لوقف هذه المذبحة المستمرة.

نعلم ان قول الحقيقة موجع ولكن السكوت على الالم وخسران زهرات شبابنا اهم من كل المزايدات والمناكفات، فلا السلطة قادرة على فعل امرا حقيقيا ولا المقاومة في غزة في حال يمكنها من رد الصاع صاعين للمحتل. لذا واجبنا الوطني والديني والاخلاقي ان نحمي ابنائنا ونمنع قدر ما نستطيع ان نودعهم بالحسرة والالم ونترك ذويهم واحبابهم وحيدين بالحزن وغيرهم ينعم بالحياة دون وجل او خجل وتحت اسماء وعناوين هنا او هناك.فكم نشعر بالخجل ان يكون تفاعل الناس مع ما حصل في جامعة النجاح قبل ايام على اهميته وخطورته اكبر من تفاعلهم مع استشهاد زهرات شبابنا، وكم كان التفاعل مع اعتقال حماس لرئيس الجامعة في غزة كبيرا في الوقت الذي يكون التفاعل مع سقوط الشهداء طفيفا ـ لماذا والى متى نرضى بان تبقى دماء ابنائنا بلا وزن وكأنهم اعداد ليس الا؟؟؟

فهل تبادر الحكومة والاجهزة الامنية بخطوات ميدانية وحقيقية؟ وهل المقاومة في غزة يمكن لها ان يكون بيدها تاثير على ما يجري؟ اما سنبقى نحصى شهدائنا محتسبينهم عند الله شهداء، وعليهم رحمة من الله ومغفرة من عنده، ولاحول ولا قوة الا بالله!!!!