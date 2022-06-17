وزير التربية والتعليم لوطن: قررنا تأجيل امتحان الثانوية العامة للطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح

رام الله - وطن: قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني لوطن، انه اصدر توجيهاته بتأجيل امتحان الثانوية العامة للطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة في مدينة جنين.

وقال عورتاني لوطن ان توجيهاته تتضمن بعقد جلسة بديلة للطالبة في أي وقت يناسبها وان تكون نتيجتها في امتحان الثانوية العامة مع نتائج زميلاتها في الدورة الأولى من الامتحان.

وجاء قرار وزير التربية بعد ساعات من منشور للطالبة تالا صالح على صفحتها على الفيسبوك، شقيقة الشهيد يوسف صلاح الذي اغتالته قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين، حيث من المقرر ان تؤدي غدا امتحان الثانوية العامة.

وقالت تالا في منشورها:

أشهدك يا رب

اشهد ان لا اله الا الله

انا اصبحت الان اخت شهيدين وبنت جريح واخت اسير

انا توجيهي

انا صار عنا شهيد جديد يا رب

شو بدي اعمل

وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت صباح اليوم في مدينة جنين 3 شهداء من بينهم شقيق الطالبة تالا صالح.