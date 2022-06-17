المقاومة تسيطر على منطاد تجسسي لجيش الاحتلال وصافرات الانذار تدوي في غلاف غزة

وطن: تمكنت المقاومة في قطاع غزة من السيطرة على منطاد للتجسس يستخدمه جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية ان المقاومة استطاعت السيطرة على منطاد تجسسي تابع لجيش الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

في غضون ذلك دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ظهر اليوم.

وقال جيش الاحتلال في بيان له انه جرى تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة؛ بسبب إطلاقه النار .

وقالت مصادر محلية ان "قوة عسكرية إسرائيلية حاولت اقتحام الحدود لسحب المنطاد العسكري الذي سقط شرق بيت حانون، لكن الضبط الميداني تصدى لجنود الاحتلال بطلقات نارية وأجبرتهم على الانسحاب، وسيطرت المــقـــا9مــة على المنطاد".

وأوضح جيش الاحتلال ان صافرات الانذار دوت بالقرب من معبر بيت حانون بسبب إطلاق نار تحذيري من قبل جنود الاحتلال باتجاه قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي نقاط رصد للمقاومة شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاستهداف الاسرائيلي لنقاط الرصد تم في شمال بيت حانون بواسطة طائرة استطلاع”.