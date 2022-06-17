أمريكا نسقت وراجعت سرا مع جيش الاحتلال غارات جوية على سوريا

وطن: نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أعده مايكل غوردن، قال فيه إن الولايات المتحدة تعاونت سرا مع جيش الاحتلال في تنسيق الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين وحاليين، قولهم إن المسؤولين الأمريكيين لم يعلقوا كثيرا على العدوان الجوي الإسرائيلي في سوريا، وهي الغارات التي يقول جيش الاحتلال إنها تهدف لعرقلة تدفق السلاح الإيراني إلى حزب الله اللبناني.

وخلف الستار، راجعت الولايات المتحدة عددا من الغارات، ونظر فيها المسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون، حسب المسؤولين السابقين. وأضافت الصحيفة أن هدف الولايات المتحدة كان هو التأكد من عدم تدخل الغارات الإسرائيلية في الحملة التي قادتها واشنطن ضد تنظيم "الدولة" الذي يحاول العودة من جديد .

وقالت الصحيفة إن التنسيق الرسمي هذا لم يُكشف عنه من قبل، ويُظهر أن واشنطن حاولت دعم حليفتها إسرائيل دون الانجرار لحرب الظل مع إيران.

وكان التركيز في عمليات مراجعة الغارات، التي تستهدف مواقع في شرق سوريا، والتي تمرّ من أجواء الموقع العسكري الأمريكي في منطقة التنف السورية. ووافقت الولايات المتحدة على معظم الغارات الجوية الإسرائيلية، إلا أن القوات الأمريكية لم تساعد الإسرائيليين في تحديد الأهداف، ولم تراجع كل الغارات التي شنتها إسرائيل على سوريا، كما يقول مسؤولون سابقون وحاليون.