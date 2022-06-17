جيش الاحتلال يجري تدريبا بالذخيرة الحية بين منازل المواطنين في 7 قرى بمسافر يطا

وطن- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ أمس، الخميس، سكان منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بأنه سيجري تدريبات عسكرية بنيران حية بين بيوت قرى جنوب الخليل، وأن التدريب سيستمر لمدة شهر، وأبلغ السكان بأنهم "ليسوا مطالبين بمغادرة بيوتهم".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله، إنه "بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة شهر، سيجري تدريبات عسكرية في منطقة جنوب جبل الجليل، وبضمن ذلك منطقة إطلاق النار "918" وتم إبلاغ سكان المنطقة بذلك.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن التدريب العسكري، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، سيجري قريبا من سبع قرى في المنطقة، بزعم أنه جرى الإعلان عنها منطقة تدريبات عسكرية، تشمل تدريبات بالدبابات. وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال لم يبلغ السكان الفلسطينيين بالأماكن التي سيجري فيها تدريباته ولا الساعات التي ستجري التدريبات فيها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، في نيسان/أبريل الماضي، التماسا قدمه سكان مسافر يطا ضد تهجيرهم، واعتبرت أنه ليس لديهم حقوق بالأرض، وسمحت المحكمة بتهجيرهم. وسيقدم محامو السكان، بعد غد، طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر بالالتماس بهيئة قضائية موسعة.

وأجرى جيش الاحتلال تدريبا في هذه القرى، في شباط/فبراير العام الماضي، استخدم خلاله آليات عسكرية ثقيلة مرت قرب بيوت المواطنين وألحقت أضرارا كبيرة بها. وإثر ذلك قدم السكان التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا، طالبوا فيه بإصدار أمر احترازي يجمد العمليات العسكرية، فيما تعهد جيش الاحتلال للمحكمة بعدم إجراء تدريبات في هذه المنطقة إلى حين إصدار المحكمة قرارا بشأن تهجير السكان فيها.

وبقرارها في نيسان/أبريل الماضي، تكون المحكمة العليا قد أعطت ضوءا أخضر لجيش الاحتلال بإجراء تدريب بنيران حية قرب منازل السكان، الذين ما زالوا يسكنون في بيوتهم.

وأضافت الصحيفة أن عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، توجه أمس إلى وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، طالبا إجراء التدريبات في منطقة أخرى، مشيرا إلى أن تدريبات بنيران حية ستلحق ضررا بالأراضي الزراعية وستعرقل حركة السكان، وأنه تم تدمير بنية تحتية كهربائية ومائية في المرة الأخيرة التي أجرى فيها جيش الاحتلال تدريبات في هذا المكان.

وأجرى جيش الاحتلال، أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، إحصاء في منطقة مَسافر يطّا، ما زاد مخاوف السكّان الفلسطينيين، وبخاصّة أن منطقتهم مهدّدة بالتهجير والترحيل من قِبل سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت دمّر مستوطنون غرفا وخياما زراعية.

(المصدر- عرب 48)