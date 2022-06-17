كتب طارق عسراوي لوطن: مرافعة السابع عشر من حزيران

وطن: ثمّة بلاد لم تبدّل ثوبها، تمارس طقوس الوداع بكامل أناقة الشهداء، تضع ابتساماتهم الأخيرة على الشرفات مثل زهر الجليل.

هذا الصباح، أفاقت البلاد على جنائز مستمرة، لم تتوقف منذ احتلال البلاد!

ثلاثة شهداء في جنين، يُكملون سيرة شهداء عكا الثلاثة، وكأنَّ البلادَ لم تُبدّل طقس حريتها منذ السابع عشر من حزيران العام ١٩٣٠.

ثلاثة شهداء يمسكون بيد الفجر، بقبضاتهم يشدُّون خيوط الشمس المستحيلة ليكون نهار الحريّة ساطع الحضور، بثلاث سنبلات من مرج ابن عامر يقفون بوجه الموت، ينازلون وحش الليل مُدججاً بمخالب القتل، يُكملون سيرة الشهداء الثلاثة في صباح عكا في الأمس القريب، يكملون الدرب..

يسير حزني الآن في تشييع جثامين شهداء جنين، يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح، وخلف نعوشهم أشعر بالفقد الجارح يتصاعد من حناجر رفاقهم، يتفرّع البرق من حناجرهم بالهتاف والنشيد، كأنّ نوح إبراهيم محمولٌ على الأكتاف يرثي فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم!

وتستمر الجنائز فائضةً بالورد والحزن، تُنشد البنادق فيها قصائد العودةِ، وفيها نورِث أبناءنا أسماء بلادنا الأولى، وسيرة آبائهم الشهداء حُبّاً بالحرية والحياة، وكأنها جنازة واحدة تعبر البلاد منذ احتلالها، ومن كل عَهدٍ نُقسِمُهُ في وداع الشهيد، يولد شهيد جديد.