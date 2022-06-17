الآلاف يشيعون الشهداء الثلاثة الذين أعدمهم الاحتلال في جنين فجراً

وطن: شيع آلاف المواطنين في مدينة ومخيم جنين ظهر اليوم الجمعة، الشهداء : يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) وليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، الذين اعدمتهم قوات الاحتلال فجرا.

وشارك مسلحون في تشييع الشهداء الثلاثة، في مسيرة غاضبة ردد المشاركون فيها هتافات منددة بجرائم الاحتلال وتؤكد المضي على درب الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء من جنين واقامت كمائن في اكثر من موقع، واعدمت الشبان الثلاثة يوسف ناصر صلاح (وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين)، وبراء كمال لحلوح من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور ( وهو شقيق الشهيد علاء ابو سرور) من جنين بينما كانوا سويا داخل سيارة.

وشهدت جنين خلال ذلك مواجهات واشتباكات مسلحة أصيب خلالها 10 مواطنين برصاص الاحتلال تفاوتت إصاباتهم ما بين خطيرة ومتوسطة ومستقرة .

قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال مارست عملية تضليل من خلال تحركها في محيط منزل عائلة الشهيد رعد خازم ، ما اثار الانطباع بانها تستهدفه سيما وانها كانت أصدرت قرارا بهدمه، ولكن وحدات منها وقناصة كانوا تسللوا لمواقع اخرى واقاموا كمائن لاستدراج المقاومين.

واعادت عملية اعدام الشبان الثلاثة الى الاذهان عملية الاعدام التي استهدفت ثلاثة شبان في نابلس خلال شهر شباط الماضي، حيث كانت اعترضت قوة احتلالية خاصة سيارتهم، واغرقت سيارتهم بالرصاص ما ادى لاستشهادهم في المكان.