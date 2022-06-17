24إصابة بينهم ضباط إسعاف خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

وطن: أصيب، اليوم الجمعة، نحو خمسة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، و١٥ بالاختناق خلال مواجهات في بورين جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان خمسة مواطنين اصيبوا بالرصاص المطاطي، و١٥ بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وثلاث حالات سقوط بينهم متضامين أجانب خلال مواجهات في بورين.

وأضاف: إن قوات الاحتلال اعتدت ضابط اسعاف الهلال الاحمر اثناء إسعافه أحد المصابين.

ويذكر ان قوات الاحتلال قمعت فعالية لزراعة واستصلاح أراض في المنطقة الشرقية من بورين.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالقرب من مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

وفا