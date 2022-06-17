المبادرة الوطنية: اغتيال شهداء جنين سيزيد اصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة

وطن: نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء جنين البواسل يوسف ناصر صلاح وبراء كمال لحلوح و ليث صلاح ابو سرور، وقالت إن عملية الاعدام و الاغتيال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الكفاح والمقاومة بكل الوسائل من اجل حريته واسقاط نظام الاحتلال و الاضطهاد العنصري .

وقال الأمين العام لحركة المبادرة د.مصطفى البرغوثي، بأن اثنين من الشهداء هم أشقاء لشهداء آخرين اغتالهم جيش الاحتلال في مسلسل جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البرغوثي الى أن هذه الجرائم ترتكب أمام العالم بأسره في ظل استمرار سياسة المعايير الدولية المزدوجة والكيل بمكيالين، مؤكدا ان الاحتلال لن يردع الا بمقاومته و فرض العقوبات و المقاطعة الشاملة عليه.



وأكدت المبادرة الوطنية أن الوفاء للشهداء يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والتلاحم حول برنامج كفاحي مقاوم ، و تنفيذ قرارت المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني و التخلي عن اتفاقات أوسلو الجائرة.