وفاة طفل (14عاما) وإصابة 3 آخرين جراء اصطدام تراكتورون وسيارة غرب جنين

وطن: لقي طفل مصرعه، الليلة، وأصيب 3 آخرون اثنين منهم بحالة خطيرة، خلال حادث سير مروع على شارع حيفا جنين قرب السيلة الحارثية غرب جنين.

وقال مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، إن حادث سير مروع بين "تراكتورون" كان على متنه أطفال، مع سيارة في شارع حيفا، ما أدى لوفاة طفل 14 عاما، وإصابة آخران وصفت حالتهما بالخطيرة من اليامون، إضافة إلى إصابة فتى حالته متوسطة.

وأضاف أنه تم نقل الإصابات فور وقوع الحادث إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

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