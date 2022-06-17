الطقس: اجواء حارة اليوم وانخفاض طفيف على الحرارة غداً

وطن: افاد الراصد الجوي الفلسطيني يكون الجو اليوم الجمعة حاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.