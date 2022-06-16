"الجزيرة " تنشر صورة الرصاصة التي قتلت شيرين ابو عاقلة.. اطلقت من بندقية M4 التي يستخدمها جيش الاحتلال

وطن: كشف تحليل أعدته قناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة بشأن مقتل مراسلة القناة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة من قناص إسرائيلي في 11 من أيار/مايو الماضي، أثناء تغطيها لأحداث مخيم جنين.

وذكرت قناة الجزيرة، أن تحليلها استند إلى آراء خبراء عسكريين يوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين أبو عاقلة من النوع الخارق للدروع.

وأشار تحليل القناة، إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مضيفًا إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الرصاصة خرجت من بندقية طراز M4.