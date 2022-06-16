مصطفى البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الكاتالوني اعتبار "إسرائيل" نظام فصل عنصري

وطن: رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار البرلمان الكتالوني اعتبار "اسرائيل" نظام فصل عنصري يرتكب جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي في بيان وصل وطن: "بهذا القرار يصبح البرلمان الكتالوني اول برلمان في اوروبا يعترف علانية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري".

ووجه البرغوثي التحية لمؤسسات المجتمع المدني الكتالوني على جهودها في الوصول لهذا القرار، مؤكدا انه انتصار للشعب الفلسطيني و لجهودنا على مدار 22 عاما لإقناع العالم بأن المنظومة الإسرائيلية هي منظومة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري.

واضاف أن هذه رسالة لكل الحكومات التي تتورط في اتفاقيات تطبيع مع "إسرائيل"، أنها بالتطبيع تصبح شريكة في جريمة الفصل العنصري .