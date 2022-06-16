الجامعة العربية الأمريكية تفوز في المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة مكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف

وطن: فازت الجامعة العربية الأمريكية على مستوى الوطن العربي في مسابقة مكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف في المنطقة العربية، حيث نظمت المسابقة، منظمة الايسكو في الأمم المتحدة، وقام بتمثيل الجامعة طلبتها من كليتي الهندسة والآداب وهم، "سائد حنني، وليث نزال، وأنوار غنام، وأحمد أسعد، ويزن حمد".

وتحمل المسابقة، التي شارك فيها فريق الجامعة العربية الأمريكية، عدة أهداف، أبرزها، زيادة وعي الشباب في محاربة التصحر، وتعزيز دورهم.

وحول آلية المشاركة في المسابقة، طلب من كل فريق تقديم فكرة للحد من مشكلة التصحر وتخفيف حدة الجفاف، وتقييم الفكرة من قبل لجنة مكونة من، خبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الشبابية المهتمة بأمور التصحر والجفاف، ومن ثم عمل فيديو يترجم الفكرة التي عرضت على اللجنة، وسيتم عرض الفيديو في مؤتمر خاص سينظم في مدينة بيروت.

وخاض فريق الجامعة العربية الأمريكية عدة جولات، نافس فيها 8 فرق على مستوى الوطن العربي، وتم اجتيازها بنجاح، ليفوز بالمركز الأول كأفضل فكرة تحارب التصحر والجفاف.

وفكرة فريق الجامعة تمحورت في تحويل قشرة البرتقال إلى ملابس من خلال استخراج مادة السيليلوز من القشور بدلا من استخراجها من الأشجار في صناعة الملابس، وبالتالي تمت حماية 120 مليون شجرة سنويا لاستخراج هذه المادة، كما أثبت الفريق ومن خلال مختبرات الجامعة، أن مادة السيليلوز المستخرجة من قشرة البرتقال مطابقة لذات المادة المستخرجة من الأشجار.

وتم الاعلان عن النتائج عبر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بفوز فريق الجامعة العربية الأمريكية بالمركز الأول في المسابقة، ودعوتهم لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف في الثالث والعشرين من حزيران من العام الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سيتم توزيع شهادات تقدير على أعضاء الفريق الفائزين وعرض فكرتهم خلال المؤتمر.