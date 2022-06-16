هيئة الاسرى: الاسير محمد عوده في وضع صحي مستقر ومازال بحاجة لرعاية طبية حثيثه

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقلا عن محاميها الاستاذ كريم عجوه أن الوضع الصحي للاسير محمد عوده مستقرا وما زال بحاجة طبيه حثيثة

واضافت الهيئة أن يوم امس تم اجراء عملية جراحية للمعتقل المصاب عودة ، حيث تمت زراعة الجلد في قدمه اليسرى ، بعد ان تم اخذ الجلد من قدمه اليمنى .

وتابعت الهيئة أن عودة سيبقى في المستشفى لمدة اسبوعين تقريبا وذلك حسب ما افاد به الاطباء المشرفين على وضعه الصحي ، وبعد اسبوعين من الموعد المقرر سيتم فحصه من قبل طبيب العظام لاتخاذ قرار حول المدة التي سيمكث بها داخل المستشفى .

وأشارت الهيئة أن يوم امس عقدت جلسة تمديد توقيف للمعتقل عودة في المحكمة العسكرية بعوفر، وعقدت الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي .