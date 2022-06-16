غزة | ضبط 18 ألف حبة مخدرة وتوقيف مُروجَين

وطن: ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة، الخميس، 18 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وذلك خلال مهمة كمين وتفتيش بالمحافظة.

وأوضحت "المكافحة"، في تصريح مقتضب نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في غزة، أنّه وضمن جهودها في ملاحقة التجار والمروجين، تمكن عناصرها بالاشتراك مع قوة من التدخل وحفظ النظام، من ضبط الكمية المذكورة.

كما أفادت "بتوقيف مُروجَين اثنَين خلال مهمة كمين وتفتيش بمنطقتي اختصاص الرمال والشاطئ" غربي محافظة غزة.

ولفتت "المكافحة" إلى أنّها أحالت المضبوطات كافة وملف القضية بالإضافة لمبلغ ضُبط بحوزة المروجين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.