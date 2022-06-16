دورة تدريبية في الصحة والسلامة المهنية للصحفيين والاعلاميين النقابيين



وطن: اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الدورة التدريبية الثانية في الصحة والسلامة المهنية للصحفيين والاعلاميين النقابيين والتي استمرت ثلاثة ايام متتالية بواقع 18 ساعة تدريبية، في مقر الهلال الاحمر في البيرة، بمشاركة 16 صحافيا وصحفية، يمثلون محطات تلفزة واذاعية: فلسطين، طوباس، كل الناس طولكرم، فرح جنين، وشبكة راية الاعلامية، مركز النجاح للتدريب المهني، وصحافيين مستقلين، ونقابات الصحافيين الشباب في جامعة بيرزيت، والعاملين في جامعات وكليات فلسطين التقنية، خضوري فرع رام الله واتحاد النقابات الجديدة والاتحاد الوطني فرع جنين.

واستهدفت فعاليات الدورة على التدريبات العملية ومجموعات العمل ما امكن ذلك، وعلى نقاشات موضوعية حول بيئة الصحة والسلامة المهنية للصحفي زمانيا ومكانيا، وما تشمله من اختلافات وتناقضات وسياسات تبعا للظروف الاستثنائية المحيطة.

واستعرضت المدربة المحامية سماح فراخنة في اليوم الاول من الدورة الجوانب القانونية والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وكل ما يتعلق بالعامل وحقوقه من فحص طبي ابتدائي ودوري وامراض المهنة واصابات العمل المباشرة وغير المباشرة وتامين اصابات العمل، والجانب القانوني في التعامل مع الاصابات والعجز بنسبه المختلفة.

بينما ركز المدربان عمر الطقز وامنه العمري في اليومين الثاني والثالث من الدورة، على دور الاعلامي او الصحافي في الرقابة على قضايا الصحة والسلامة المهنية وعلى احتياطات السلامة للصحافي والاعلامي قبل المهمة الصحفية وخلالها وبعدها سواء كانت داخل او خارج الوطن والمخاطر المحتملة في كل مرحلة والوسائل المتبعة والادوات اللازمة ماديا ومعنويا في كل مرحلة.

وناقش المشاركون دور الاطراف المعنية في الصحة والسلامة، ابتداء من الحكومة والنقابة والمؤسسة الاعلامية والصحافي نفسه ومدى اضطلاعهم بادوارهم المنوطة بهم. واختتمت الدورة بتوزيع الشهادات.