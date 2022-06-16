رئيس جمعية "باما" الخيرية يلتقي عمداء كليات الطب ويقوم بزيارة لمستشفى جنين

وطن: يقوم رئيس الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية "باما"، الدكتور يوسف خلفة بزيارة قصيرة للأراضي الفلسطينية، حيث اجتمع مع عمداء كليات الطب في جامعتي النجاح الوطنية بنابلس والعربية الأمريكية في جنين.

و كان في استقبال الدكتور خلفه في جامعة النجاح كل من د. النائب الاكاديمي وعميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى ومدير دائرة الطب ورئيسة قسم السمع و النطق. وتمحور اللقاء حول بحث الدعم المستمر الذي تقوم به "باما" في دعم العملية التعليمية من خلال المنح التي تقدمها لطلبة الطب البشري المتفوقين الذين يعانون من ظروفا اقتصادية صعبة، سواء من خلال منحا كاملة او جزئية.

كما زار الدكتور خلفة عيادة تأهيل السمع والنطق في الجامعة بحضور مديرة القسم الدكتورة سمر الخالدي والاطفال الذين استفادوا من هذه التبرعات بحضور ذويهم، حيث قامت "باما"، بتمويل ثمن القواقع.

وفي الجامعة العربية الامريكية بجنين، عقد لقاء مع عميد كلية الطب البشري الدكتور عماد دويكات بحضور عدد من الطلبة المستفيدين من المنح السنوية، فيما استمع رئيس الـ"باما" للتحديات التي يواجهها طلبة الطب وتطلعاتهم للمستقبل.

وتضمن الجولة ايضا زيارة لمستشفى جنين، وبالتحديد قسم غسيل الكلى وقسم التنظير، وهما القسمان اللذان ساهمت الباما في دعمها بالأجهزة. وبحث الدكتور خلفة مع مدير المستشفى الدكتور وسام بكر، احتياجات المستشفى من ضمنها آلية تطوير قسم التنظير.

وتعتبر هذه اللقاءات جزءا من سلسلة نشاطات يقوم بها وفد الرابطة الطبية، من اهمها القيام ببعثة طبية إلى قطاع غزة برفقة حراجين فلسطينيين لإجراء عمليات جراحية حساسة للمرضى الفلسطينيين هناك نهاية الشهر الجاري.