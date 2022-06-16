استطلاع وطن: غالبية تعزو سبب زيادة اقتحامات الاحتلال للأقصى لـ "تقصير رسمي وغياب رد المقاومة"

وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة وطن الإعلامية عبر موقعها الالكتروني ان غالبية المستطلعة اراؤهم يعتقدون بأن " تجرأ الاحتلال وتوسيعه مؤخرا عمليات الاقتحام وتقدمه خطوة نحو تقسيم الأقصى" يعود الى تقصير رسمي وغياب الرد من المقاومة".

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: "الاحتلال تجرأ اكثر ووسع مؤخراً رقعة اقتحاماته لـ"الأقصى" وتقدم خطوة نحو تقسيمه"، حيث قال 64 بالمئة ان سبب ذلك يعود الى تقصير رسمي وغياب الرد من المقاومة، بينما قال 30 بالمئة ان سبب ذلك يعود الى اتفاقيات التطبيع العربية والاسرائيلية، و6 بالمئة قالوا ان ذلك يعود الى الانشغال بالحرب الروسية الاوكرانية.