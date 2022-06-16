الحمدالله: الاتفاق مع الكتل الطلابية على إنهاء تداعيات الأحداث التي حصلت بـ"النجاح"

وطن: أعلن رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح د.رامي الحمدالله، إنهاء كافة الأحداث التي حصلت داخل الجامعة قبل يومين، واستئناف العملية التعليمية داخل الجامعة يوم الأحد القادم.

ونشر الحمد الله، اليوم الخميس، صورة تجمعه بممثلي الكتل الطلابية، على صفحته في "فيسبوك" وكتب عليها "اجتمعت وأخي رئيس الجامعة اليوم بأبنائي الطلبة ممثلي كافة الأطر الطلابية في جامعة النجاح، وبناء على مقررات جلسة مجلس الأمناء بالأمس اتفق الجميع على إنهاء كافة تداعيات الأحداث المؤسفة التي حصلت على بوابات الجامعة يوم أمس الأول، واستئناف التعليم الوجاهي يوم الأحد القادم ١٩/٦/٢٠٢٢. وضرورة تحلي جميع مكونات الجامعة بمسؤولياتهم المباشرة في حماية هذه المؤسسة الأكاديمية والوطنية وصون أمن وسلامة كوادر الجامعة من طلاب وأساتذة على قاعدة الالتزام الكامل وغير المشروط بحماية حق الطلبة في التعبير عن رأيهم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة".

وأضاف: يظل استمرار العملية التعليمية في الجامعة تحت كل الظروف وضمان عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة وتحييد هذا الصرح الأكاديمي عن أية خلافات أو اختلافاتٍ سياسية أولوية وطنية عليا للجميع.

كما نشر منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح خالد ابو شاهين على صفحته في "فيسبوك" صورة تجمع كافة الكتل الطلابية بالجامعة، وعلّق عليها "مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية وحدة واحدة في جامعة النجاح الوطنية".