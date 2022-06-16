الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية "أريئيل"



وطن: قدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية، أمس، لائحتي اتهام ضد الاسيرين يحيى مرعي (19 عامًا) ويوسف عاصي (20 عامًا)، من قرواة بني حسان، اللذين يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية اريئيل التي قتل فيها حارس امن المستوطنة في اطلاق نار قبل نحو شهر ونصف.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت لمحكمة الاحتلال العسكرية (وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية) فان الشابين عاصي ومرعي قررا تنفيذ العملية "بعد الاشتباكات" التي وقعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. و"لهذه الغاية، قاما بشراء أسلحة وسيارة، وقررا تنفيذ العملية ضد نقطة الحراسة على مدخل مستوطنة أريئيل، خلال نهاية الأسبوع وفي ساعات الليل، لأنهما اعتقدا أنهما بهذه الطريقة يمكنهما تنفيذ خططتهما بأفضل شكل ممكن، والهرب" كما ذكرت يديعوت احرنوت.

وأشارت الى ان النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت ايضا لائحة اتهام ضد شقيق أحد الشابين، حيث "نسبت له جريمة تتعلق بعدم منع وقوع العملية، ومنح حق اللجوء لمنفذيها".