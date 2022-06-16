الاحتلال في تحقيقه: الاعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة "كان ضروريا"

وطن: قالت صحيفة "هآرتس" استنادا لعدة مصادر بأن نتائج التحقيق الذي اجرته شرطة الاحتلال في اعتداء عناصرها على جنازة الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي تشير إلى وجود "عيوب/مخالفات" ولكن

شرطة الإحتلال كانت اتخذت قرارا مسبقا بانها لن تقوم بمحاكمة أي من قادتها ولو حتى على مستوى التأديب.

وخلصت شرطة الاحتلال في تحقيقها إلى أن اعتداء عناصرها على حاملي نعش الشهيدة شيرين واستخدامهم القوة "كان ضروريا".

وتظهر اشرطة مصورة بثتها فضائيات في حينها حشودا من عناصر شرطة الاحتلال وهم يهاجمون المشاركين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة في القدس الشهر الماضي، وينهالون عليهم ضربا بالهروات داخل ساحات المستشفى، ويرشونهم بقنابل الغاز المسيل للدموع حيث اوشك النعش على السقوط ارضا عن اكتاف المشيعين جراء ذلك.

وأجرى التحقيق في اعتداء الشرطة على الجنازة من قبل قسم العمليات في شرطة الاحتلال، وعرضت نتائجه، أمس (الأربعاء)، على المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، وتم إطلاع وزير الأمن الداخلي عمر بارليف عليها.

وبحسب المصادر، فقد كتب في التقرير أنه وقت نقل التابوت من المستشفى، كان القائد الميداني ضابطا برتبة نائب مقدم، رغم أن القضية تتطلب اتخاذ قرار من قبل كبار القادة.

وقال ضابط كبير في شرطة الاحتلال : "من الواضح أن الصور التي تم عرضها كانت صعبة وكان من الممكن أن تحدث في حادث آخر، لكن بشكل عام تصرف رجال الشرطة بشكل جيد في حادث معقد وعنيف".

وقال مفوض شرطة الاحتلال "أنا أثق بضباط الشرطة الإسرائيلية، الذين سيواصلون أداء عملهم بأمانة من أجل سلامة الجمهور بأسره".