مدير عام شركة سما للأدوية يزور الجامعة العربية الأمريكية لبحث سبل التعاون

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور علي زيدان أبو زهري مدير عام شركة سما للأدوية الدكتور أديب الصيفي، الذي زار الجامعة لبحث سبل التعاون، وإلقاء محاضرة علمية لطلبة كلية الصيدلة.

وكان في استقبال الضيف، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ومساعد رئيس الجامعة المهندس براء عصفور، وعميد كلية الصيدلة الدكتور فراس بزاري، ومدير العلاقات العامة فادي جمعة، وموظفا العلاقات العامة سماح دواهدي ورائد أبو بكر.

ورحب رئيس الجامعة الدكتور أبو زهري بالضيف، وقدم شرحا وافيا عن الجامعة ونشأتها وتأسيسها، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما إلى التطور الأكاديمي، وتهيئ الطلبة، خلال أعوام دراستهم، بأن يكونوا متميزين خلال انخراطهم في سوق العمل، مؤكدا على أهمية التعاون مع المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية.

وتلا اللقاء، تنظيم محاضرة لطلبة كلية الصيدلة في الجامعة، تحدث فيها الدكتور أديب الصيفي عن قطاع صناعة الأدوية في فلسطين، الذي بدأ في الستينات، متطرقا إلى المعيقات التي يواجهها هذا القطاع، وبالرغم من ذلك إلا أن المصانع الفلسطينية تصدر أجود أنواع الادوية إلى الخارج منها دول أوروبية وأمريكية.

وقدم تعريفا وافيا عن شركة سما للأدوية، التي يديرها، حيث أشار أنها تأسست عام 2015 وتنتج 65 دواء متداول في الأسواق الفلسطينية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأدوية يتم تصديرها إلى الخارج.

وتخللت زيارة الدكتور الصيفي جولة ميدانية تعرف خلالها على مرافق الجامعة، بالإضافة لجولة في كلية الصيدلة للتعرف على مختبراتها ومرافقها وقاعات التدريس فيها.