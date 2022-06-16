الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في الضفة طالت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت الشابين إسلام أبو شنب ومحمد أبو ليفة عقب اقتحام منزليهما في الحي الشرقي بالمدينة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد الهمشري عقب اقتحام منزله بالحي ذاته.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد رجب جمعة و أحمد عبد الفتاح جمعة عقب اقتحام منزليهما في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سالم ماهر الرجبي، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

ومن مخيم عايده في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، وسيم وليد سلامة، بعد دهم منزلة، كما وسلمت قوات الاحتلال تبليغ للشاب محمد فواز مشايخ من المخيم لمراجعة مخابراتها.