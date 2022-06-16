روسيا تزيد ضغوطها على أوروبا بالغاز.. قررت خفضاً جديداً من شحناتها للقارة، وألمانيا تُندد

وطن: شددت روسيا ضغوطها على إمدادات الطاقة لأوروبا، عبر الحد بشكل كبير من صادرات الغاز إلى القارة، في خطوة نددت بها ألمانيا باعتبارها "سياسية"، كما رفضت برلين المبررات التي قدمتها موسكو لتخفيض نقل الغاز.

شركة "غازبروم" الروسية العملاقة أعلنت أمس الأربعاء، خفضاً جديداً لشحناتها من الغاز إلى أوروبا، عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بمقدار الثلث، مبررةً ذلك باضطرارها إلى وقف معدات من شركة سيمنز الألمانية بداعي الصيانة.

كان هذا هو السبب الفني ذاته الذي أوردته شركة الطاقة الروسية العملاقة، الثلاثاء الماضي لتبرير خفض أول لصادراتها من الغاز بنسبة 40%، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

أوضحت المجموعة الروسية أن "غازبروم أوقفت تشغيل توربينة غاز أخرى من شركة سيمنز في محطة الضغط بورتوفايا"، حيث يتم ملء "نورد ستريم" التي سينخفض إنتاجها اليومي، اليوم الخميس ، من 100 إلى 67 مليون متر مكعب يومياً.

كانت غازبروم قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن خفض إنتاجها من 167 إلى مئة مليون متر مكعب، وبذلك يصل خفض الإمدادات اليومية الإجمالي عبر خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق إلى نحو 60%.

بموازاة ذلك، خفضت غازبروم شحنات الغاز إلى مجموعة إيني الإيطالية بنسبة 15% أمس الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022.

من جانبها، نددت ألمانيا بتخفيض روسيا ضخ الغاز لأوروبا، واعتبرت أنه "قرار سياسي"، كما وصفت حديث "غازبروم" عن أعمال صيانة بأنه "ذريعة" من موسكو، في ظل التوتر الشديد المخيم مع الدول الغربية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وزير الاقتصاد والبيئة الألماني روبرت هابيك، علّق بعد إعلان "غازبروم" عن ثاني تخفيض: "من الواضح أنها إستراتيجية تهدف إلى إثارة البلبلة والتسبب بارتفاع الأسعار".

يأتي هذا بينما تُعد صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في تراجع متواصل منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو، إثر مهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي للتخلي عن اعتماده على روسيا في مجال الطاقة.

كانت "غازبروم" قد قطعت في الأسابيع الماضية، صادرات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية، التي رفضت تسديد المدفوعات بالروبل، لا سيما بلغاريا وبولندا وفنلندا.

رداً على العقوبات الأوروبية على بلاده، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملاء من "الدول غير الصديقة" وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات، ورفض عدد من العملاء الأوروبيين التسديد بالعملة الروسية.